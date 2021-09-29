全球去年核能發電減4%　中國超法國升至第二

國際團隊周二（28日）公布的世界核能產業現狀報告2021年版顯示，中國在2020年的核能發電量超過世界核電大國法國，成為全球第二，僅次於美國。而在法國等歐洲國家，可再生能源發電量去年也首次超過核能。

報告由法國、日本、英國等的團隊每年公布。報告指，經歷過2011年日本福島第一核電站事故後，全球核能發電量從2012年起再次開始增加，但去年減少約4%至逾25,530億千瓦時，予人整體回落的印象。其中，中國的核能發電量較2019年增加4.4%至3,450億千瓦時，超過減少11%以上至3,354億千瓦時的法國。

報告指出，全球所有電源總發電量中，核能所佔比例為約10%，較峰值1996年的17.5%持續減少。日本在福島核事故前，與美國、法國同為核電大國，但該國去年核能發電量為430億千瓦時，排名全球第12位，國內發電比例從前一年的7.5%降至5%。

此外，可再生能源在全球總發電量中的所佔比例達到16.5%，太陽能發電量增加21%，風力也增加12%。團隊認為，報告反映包括中國在內，可再生能源迅速擴大令發電量增加，核能的作用因而下降。