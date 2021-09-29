內地昨增25宗確診　哈爾濱地方官員防疫不力遭問責

內地周三（29日）通報前一日新增25宗新冠肺炎確診病例，其中11宗本地個案分別為黑龍江8宗和福建3宗。據哈爾濱政府周二（28日）公布，在該市巴彥縣爆發這輪本地疫情期間，松北區、巴彥縣個別黨員幹部，因對疫情防控工作不到位遭黨內處分。

黑龍江新增確診病例全部來自哈爾濱市，分別由巴彥縣、松北區和香坊區報告；另新增2宗本地無症狀感染個案，分別來自巴彥縣和綏化市北林區。截至周三凌晨零時，全省現有確診個案70宗，其中68宗為本地確診，2宗境外輸入；另本土無症狀感染者7人。

本月24日，哈爾濱松北區婚禮出現病例密接者，區疫情防控指揮部只將訊息發送到該密接者居住的松安街道辦，其後未再跟蹤；惟該街道辦相隔4日才將該密接者集中隔離。而在巴彥縣，縣疫情防控指揮部將2名病例密接者轉送到哈爾濱市的賓館集中隔離後，由於隔離點管理人員配備不及時，落實防疫措施不到位，導致2名隔離者失控漏管、賓館垃圾清運不及時。對此，松北區疫情防控指揮部副總指揮、政府副區長丁偉，以及巴彥縣疫情防控指揮部副總指揮、縣委常委、政法委書記李彥國，分別遭黨內嚴重警告處分。

過去一日，內地新增境外14宗輸入病例，分別為雲南8宗，上海、福建各2宗，江蘇和廣東各1宗；同日新增無症狀感染病例，除哈爾濱的本地個案，其餘各地有17宗境外輸入。至今內地累計96,106人確診，當中4,636人病亡。