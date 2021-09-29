華駐英美加大使齊稱中國持續開放　促雙邊關係重回正軌

中國近年與英、美、加等西方國家關係持續緊張，周五（10月1日）是中共建政72周年的日子，中國駐上述各國大使館舉辦招待活動，華駐當地的大使在發言時均強調中國奉行合作共贏的開放戰略，希望推動與各國雙邊關係重回正軌。

中國駐美大使秦剛於周二（28日）在一個網上招待會致詞時表示，當今世界面臨百年未有之大變局，中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，是和平共存還是衝突對抗，是合作共贏還是零和博弈，不但關乎兩國人民福祉，也事關世界的未來。他重申，中方盼在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，與美方一同推進在重大國際和地區問題上的協調合作。最後他又向美國運動員發出邀請，明年在北京冬奧會相聚。

同日在英國，中國駐當地大使鄭澤光表示，近年中英關係發展勢頭受挫，不符合兩國人民的願望和雙方的利益。鄭澤光又指，到任3個多月來會見不少英國各界朋友，大家都感到中英相互了解還不夠、互信不足，合作潛力遠未挖掘出來。要改變這種局面，方法包括正確認識彼此的發展、遵循相互尊重的精神、拓展交流合作，以及展現大國擔當。

中國駐加拿大大使叢培武周二表示，一個健康穩定的中加關係符合兩國人民的共同利益。只有秉持相互尊重和平等相待的原則，兩國關係才能沿着正確軌道向前發展。加方應該認真反思錯誤，汲取教訓，同中方一道，把握正確發展方向，推動兩國關係盡快重回正軌。