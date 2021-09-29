村官之子闖小學挑事　校長還手被捕惹議

內媒周三（29日）報道，河南省周口市男子彭建峰，早前醉酒後闖入楊莊小學校園，辱罵小學生，又推搡並揮拳打校長王海峰；王隨即還手致彭倒地。王鼻骨骨折、彭被打甩三顆牙，兩人均被刑事拘留。知情人士踢爆，彭之父曾為當地村黨支部書記。

事發於今年6月21日下午5時，醉酒的彭建峰從側門進入小學，70多歲的保安阻攔無果。彭朝嬉鬧的學生爆了一句粗口後，再走向站在小學花槽旁打電話的王海峰，兩人推搡至王的宿舍內，並起肢體衝突。該校一名體育教師趕至，抱住彭阻止。不久，在該校任職、彭的妻子亦趕至，發現丈夫受傷。

彭妻解釋，她家耕地在學校圍牆後方，學生經常把校園垃圾倒在耕地。當日彭建峰忍無可忍，才找王海峰理論。王海峰則指，他和彭原無任何來往，是對方無事生非。警方表示，彭事前曾致電王，稱要找他麻煩；王則回應「要來就來」。

當地公安機關事後認定，此案屬於打架；彭建峰有明顯過錯在先，王海峰犯罪行為顯著輕微。不過，最終兩人均涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。此外，彭建峰醉酒駕駛電單車到小學，涉嫌危險駕駛罪。

楊莊小學一名退休教師表示，彭建峰有兩個身份，另名為「彭如濤」；彭如濤曾因敲詐勒索入獄11個月。此外13年前，彭的父親生日時，因該校教師彭反修未去祝壽，彭建峰曾襲擊對方。事後，時任村支書的彭建峰父親為平息爭端，要彭建峰到學校道歉。