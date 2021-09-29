英軍炒作軍艦過台海　國台辦促勿做不利和平穩定的事

隸屬英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群的英軍護衞艦里士滿號，周一（27日）通過台灣海峽前赴越南，並在社交網預告行程。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（29日）呼籲英方妥善處理涉台問題，不要做不利於台海和平穩定的事。

被問英國海軍在社交網炒作里士滿號通過台海的消息，朱鳳蓮引述東部戰區表態，指解放軍當日已組織海空兵力全程跟監警戒。針對美國眾議院早前通過國防授權法案，內容建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演，又提出加強美國國民警衞隊與台灣合作。朱強調，台灣問題是中國大陸的內政，美國政府和國會無權干涉。她又警告台灣的民進黨切勿誤判形勢，企圖依靠外部勢力謀獨。陸方遏制台獨和台美勾連的決心，絕不是嘴上說說。

台灣國民黨近日改選黨主席，由朱立倫勝出。被問陸方會否邀請對方訪問，並舉行高層會面時，朱僅回應，注意到這次選舉中各參與人均就堅持九二共識、反對台獨、發展兩黨和兩岸關係積極表態，又表示必須以兩岸共識盡快重啟兩岸對話，恢復兩岸交流合作，維護台海和平穩定。陸方對此表示讚賞。

而近日大陸的海關總署宣布暫停輸入從台灣進口的番鬼荔枝和蓮霧，民進黨指摘是「政治打壓」。朱表示，上述生果被發現帶有大洋臀紋粉蚧、可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等有害生物，海關為從源頭上防範植物疫情風險，決定暫停輸入，是科學合理、完全正當。她反指民進黨當局借機惡意抹黑大陸，煽動兩岸對立，是別有用心，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民着想。