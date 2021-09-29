華留學生抵美機場　受查50小時被遣返

中國一名赴美留學生近日在美國休斯敦機場入境時，遭到美方執法人員盤查並被遣返，引來中方不滿。中國駐美國使館發言人周三（29日）回應稱，美方行為嚴重侵犯中國赴美留學生合法權益，導致當事人及其父母的身心受到嚴重傷害。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

駐美國使館發言人指出，該名已獲得美國政府簽發合法簽證的留學生，在入境時遭到美方無理盤查滋擾，在一處狹小空間內被限制人身自由長達50多個小時，期間正常飲食和休息均無法保障，最終被美方以莫須有的理由經第三國遣返。

發言人認為，美方持續干擾阻撓雙方在教育、人文等領域交流合作，接連發生上述類似事件，嚴重侵害當事人人權。此做法與美方自我標榜的開放自由、開展國際人才交流等理念背道而馳，損人不利己。

發言人強調，中國赴美留學生為促進中美相互了解和友誼發揮積極作用，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員，停止侵犯中國公民合法權益，確保此類事件不再發生，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。中方將繼續支持中國留學人員依法維護其正當合法權益，並提醒來美中國留學生提高安全意識，加強防範。