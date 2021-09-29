多名在英中國公民　疑因種族問題遇襲

中國駐英國大使館網站周二（28日）公布，指近日多名中國公民在劍橋、謝菲爾德等地遇襲，受害人大多為中國留學生。使館表示已分別向當地警方和有關學校提出交涉，要求全力破案。使館又提醒當地中國公民近期加強安全防範，外出時提高警惕，遇上挑釁設法盡快脫身。

中國駐曼徹斯特總領事館微信公眾號於周一（27日）發消息稱，多名中國留學生近日在謝菲爾德遇襲。中國駐曼徹斯特總領事致函謝菲爾德大學校長，敦促校方會同警方採取果斷措施，將犯罪分子繩之以法，保護中國留學生的人身安全。據悉，警方已拘捕1名疑犯。

另多日前，英國劍橋也發生中國留學生遭圍毆事件。事發於9月18日晚7時許，1名於劍橋大學畢業的25歲中國男子在社交媒體發文稱，與大約10名英國白人青年因種族原因起衝突，他被打至鼻骨骨折，臉部也多處受傷。

據內媒報道，就讀謝菲爾德大學的中國留學生表示，自本月20日開始，該大學共發生7、8宗針對中國學生的嚴重暴力事件，受害人以女學生為主。今年4月25日在謝菲爾德，1名中國女留學生便遭到1名白人女子的種族歧視辱罵和暴力毆打。有當地中國女留學生指，事件令她對外出感到擔心。