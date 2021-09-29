美透過外交接觸華　促減進口伊朗原油

英國傳媒周三（29日）引述歐美官員指，美國已經通過外交接觸的方式，要求中國減少從伊朗購買原油。美國正在試圖說服伊朗重返核協議談判，希望中方參與對伊政策。

報道指，美國以制裁向伊朗施壓，試圖迫使對方履行核協議，並由有關當局應對逃避制裁的行為。美方注意到，中國企業購買伊朗原油，因此一直與中方進行外交接觸，希望能更有效實現美國對伊政策，並會持續這樣做。一名歐洲官員指出，這也是美國副國務卿舍曼今年7月訪華時提出的問題之一。美國國務院尚未作出回應。

有商品公司分析指，截至上月，中國從伊朗進口原油量平均每天超過55萬桶。一名法國總統府官員周二（28日）表示，伊朗必須重返談判桌，討論恢復核協議問題，以免外交緊張關係升溫危及談判，因此需要與包括中俄在內的核協議簽署國保持密切接觸，尤其希望中國能更堅決地向伊朗施壓，明言這是不可或缺的環節。

伊朗外交部長阿米拉卜杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）日前表示，很快就會恢復核協議談判，但無透露具體日期。中國外交部發言人上月談及伊朗問題時指出，美國單方面退出核協議並對伊朗極限施壓，才是造成伊朗核局勢持續緊張的根源，美方應取消所有對伊非法制裁，換取伊方在此基礎上恢復全面履約。