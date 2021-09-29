地牢囚少女多次強姦　變態男子判死伏法

湖南省男子龍喜和，2年多前綁走一名在路邊等車的16歲少女，將其載返家，並禁錮在地牢長達24日，期間多次強姦少女，直至少女獲救。案件經兩次審理，法院均判龍男死刑。湖南高院官方微博周三（29日）消息，湘西州中級人民法院已於前一日遵照最高人民法院下達的命令，對龍男執行死刑。

經法院審理查明，案發於2019年2月13日，龍喜和駕車接載在路邊等車的少女後產生歹念，遂以綑綁、封口、布袋蒙面等手段將少女暴力控制，之後將其鎖上鐵鏈，囚禁在事先修建的家中地牢，期間以槍殺、電擊等方式作恐嚇，多次強姦少女。

2020年3月19日，湘西州中級人民法院認定，龍男違背少女意願，採取暴力手段強行與未成年人發生性關係，又非法持有仿製手槍，遂依強姦罪判處龍男死刑，剝奪政治權利終身；另依非法持有槍枝罪判處有期徒刑2年；數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

宣判後，龍男不服，並提出上訴，惟湖南省高級人民法院審理後裁定駁回，維持原判，並對龍男的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核，核准對龍男的死刑判決。當日執行死刑前，法院依法安排龍男會見家屬。