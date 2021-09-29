國家移民管理局破偷渡案　搗10團夥拘229疑犯

國家移民管理局周三（29日）通報，該局在公安部等部委協助下，近日指揮湖南、福建、廣東、廣西等13個省（區）警方出入境管理部門，以及廣西、湖南邊檢機關，成功偵破一宗外籍人士組織運送毗鄰國家人士偷渡入境案件，並根據相關線索延伸偵查，成功搗破10個團夥，拘捕229人，其中包括67名蛇頭，162名人蛇，同時清查32間工廠，查扣15輛涉案車輛，並繳獲資金35萬元人民幣（約42萬港元）。

據通報，湖南株洲市警方去年7月在工作中，發現一宗外籍人士姚某組織本國人士偷渡入境在醴陵市非法務工案件的線索，遂立案偵查。同年12月21日，公安部將案件列為督辦案件掛牌督辦，並派員指導偵辦，多次召開會議推進工作，專題部署13個省（區）警方及邊檢落地調查，並於近日對涉案人員進行集中收網打擊。行動中，當局成功搗破多個盤據在西南邊境和內地多省，以邊境地區為中轉點，組織毗鄰國家人士偷渡入境的犯罪團夥。

國家移民管理局相關負責人表示，當局將繼續指導湖南等13個省（區）警方及相關邊檢機關，加強與當地檢察院、法院溝通，嚴厲追究犯罪團夥成員的刑事責任，確保案件順利起訴和審判，同時做好該案經驗總結，進一步提升打擊妨害邊境管理犯罪的能力水平。