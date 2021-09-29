放任配偶為親屬案件說情　省高院前副院長遭雙開

中紀委國家監委周三（29日）通報，在政法隊伍教育整頓期間，河北省高級人民法院前黨組成員、副院長趙增國主動投案；經該省紀委監委立案審查調查後，認定趙增國嚴重違紀、職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予趙開除黨籍及公職的處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報指，趙增國收受可能影響公正執行公務的禮金，利用職務上的便利，在工作安排方面為他人謀取利益，並為親友的經營活動謀取利益，同時侵佔公款、借用管理服務對象錢款，又把本人、配偶應當支付的費用由單位支付。他更違規干預司法活動，利用職務便利在案件辦理方面為他人提供幫助，且收受他人財物，更放任配偶為親屬案件說情等。

資料顯示，現年56歲的趙增國是石家莊市無極縣人，1986年7月在河北省高級人民法院工作，歷任研究室幹部、研究室書記員、辦公室綜合組科員、公室秘書科副科長、辦公室正科級助理審判員、院長秘書、辦公室副主任、刑事審判第二庭庭長等職務，2008年調任邯鄲市中級人民法院擔任黨組書記、副院長、代院長，後升任院長，2016年重返河北省高級人民法院擔任黨組成員、政治部主任，2019年升任副院長。