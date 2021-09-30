王毅：美英澳核潛艇合作　為地區帶來五重危害

中國國務委員兼外長王毅周三（29日）分別與馬來西亞及汶萊外長通電話；三國外長就美國與英國、澳洲結成三方安全夥伴關係AUKUS，並計劃開展核潛艇合作交換看法，對此表示嚴重關切。

王毅表示，AUKUS有可能給地區帶來五重危害：一是製造核擴散風險。因核潛艇使用的燃料屬於高濃縮鈾，是可以直接製造核武器的核原料，但國際原子能機構無法有效和即時監督核潛艇；此外，美國對其它國家開發鈾濃縮技術予以單邊制裁，卻對澳洲網開一面，這必將帶來核技術及核原料擴散風險。

二是誘發新一輪軍備競賽。澳洲裝備核潛艇將打破區域戰略平衡，使其簽署《南太平洋無核區條約》時所做的承諾變成一紙空文，對地區國家構成現實威脅，不排除導致其它國家仿效，開展新一輪軍備競賽，甚至跨越核門檻。

三是損害地區繁榮穩定。AUKUS執意製造地區緊張局勢，給本地區的和平穩定與發展蒙上了陰影。

四是破壞東南亞無核區建設。中國在中、英、美、法、俄五核國中最早宣布願意加入《東南亞無核武器區條約》，然而美英不僅不參加，反而以各種藉口向本地區轉移軍事核技術，提供高濃鈾核原料，與東盟國家構建無核區的努力背道而馳。

五是引致冷戰思維回潮。AUKUS旨在挑動地區陣營對立，進行地緣零和博弈，是逆時代潮流而動，是冷戰思維死灰復燃。