遭求職女子指控胸襲　台禮儀社負責人燒炭自殺亡

台灣台南市南區禮儀社的47歲負責人潘男，日前遭求職女子指控熊抱、胸襲後被送辦。潘男周二（28日）晚燒炭自殺身亡，南檢周三（29日）驗屍後初判無外傷，死因為一氧化碳中毒。至於死者所涉及的刑事案件，檢方強調，將依刑事訴訟法不起訴。

檢察官率法醫早上前往驗屍時，死者的妻子及女兒也到場接受問訊，但臉色哀戚、不發一語。由於家屬對死因沒有意見，檢方相驗完畢也依規定開立相驗屍體證明書。根據刑訴法規定，被告死亡後，他所涉及的強制猥褻求職女案件，檢方也將不起訴。

台媒指，指控潘男的女子由於積欠銀行貸款，想兼職增加收入，今年8月4日前往潘男經營的禮儀社應徵時，卻被對方熊抱、襲胸，甚至還試圖觸碰其下體。她明確拒絕潘男，並藉機離開現場；當潘男得知女方提告後，更多次打電話要求和解，但她都沒有理會。

至周二晚，警方接獲報案，指南區某禮儀社內廁所有人尋短。當救護車到場時發現潘男已沒有呼吸心跳，但仍將他送往醫院搶救，惜仍回天乏術。事後，警員在現場找到潘男留下的遺書，並報請檢方司法相驗。