華南地區現混翅鱟化石　 有助填古生物學空白

板足鱟在古生物學一向備受關注，但學界對其缺乏深入了解。內媒周三（29日）報道，中國科學院南京地質古生物研究所碩士生王晗，與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、德國及英國的科研人員合作，發現來自華南地區志留紀早期混翅鱟的新屬新種秀山恐鱟的化石，有助填補混翅鱟類在中國，乃至整個岡瓦納大陸的空白。

科研人員從化石判斷，恐鱟體形較大，體長可達近一米。其第三對附肢特化增大，並具密度較高的硬質長刺；後體及尾部似蠍。基於形態學與系統發育分析，科研人員重建秀山恐鱟的形態，並確定其在板足鱟家族中的系統發育位置。新發現刷新已知最古老的混翅鱟化石記錄，擴展學界對此類動物形態多樣性和地理分布的認知。

板足鱟是生存於古生代的一類重要的節肢動物，是現代蛛形綱的近親，因其形似蠍子，故俗稱為海蠍。板足鱟最早出現於奧陶紀，在志留紀達到多樣性巔峰，在海洋、淡水、陸地等多種生態環境中均佔有一席之地，是了解古生代生態環境變遷的重要媒介，但其於二疊紀末滅絕。研究刊於國際學術期刊《科學通報》上。