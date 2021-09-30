八旬翁天生殘疾一生跪地走路　獨自生活與雞貓作伴

內地一名雙腿殘疾的老人近日在街上跪行的影片，看得不少網民心酸落淚。畫面中該老人背着竹簍，手持拐杖，跪在地上緩緩行走。發貼者稱，該名殘疾老人雖然身體殘疾，精神卻很健全。內媒周一（27日）找到該名獨居老人，發現他能照顧自己，煮飯炒菜都獨自完成。而與他作伴的，就只有家中幾隻雞和1隻貓。

該老人名叫江明福，現年84歲，四川廣安武勝縣沿口鎮人，現居住於距離武勝縣城5、6公里的一條村。天生殘疾的他，出生以來從未站立，自小就跪在地上行走。他平日將別人穿舊不要的鞋子綁在膝蓋位置，以免皮膚磨損。天氣轉冷，便將舊衣服纏在腿上。雖然身患殘疾，但他年輕時在像正常人一樣下田農活，還養豬。他自豪地稱，背上35公斤的東西照樣可以行走。

江翁雖沒結婚，但十多年前曾與一位老太太一起生活，互相照應。直至數年前，老伴才去世。約2年前，江翁感覺體力大大不如以前，之後出門手上都帶上一根拐杖借力。他表示沒打算安假義肢，因為聽說需要先將雙腿鋸除，他覺得沒必要。平日他都留在村裏，只有買東西時才進城。

至於網傳他在街上跪行，其實當日他打算進城買雞蛋。影片傳開後，有網民給他買輪椅，但由於村路並非石屎地，路面凹凸不平，他認為坐輪椅不方便，所以沒使用。該村書記表示，曾勸江翁去養老院但遭拒絕。另村裏早前籌款為江翁修整石屎，但錢不夠。沿口鎮黨委書記則表示，已積極向相關部門申請，會優先為江翁家門外的村路鋪上石屎。