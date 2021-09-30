4堆填區存逾21萬立方米滲濾液　有關部門捱轟

湖北孝感市4個垃圾堆填區累積有超過21萬立方米的垃圾滲濾液，中央生態環保督察近期派員到場檢查時，發現當局未有重視污水處理問題，滲濾液被直接排放到附近農地、池塘中，造成環境污染。當局分析，當地的堆填區超負荷運行，焚燒設施建設滯後等問題等，多次被有關部門通報批評，但一直未有改善。

內媒周三（29日）報道稱，督察組調查發現，孝感市的垃圾滲濾液積存量較大，約佔全省總量的一半，多處堆填區存有大量棕黑色的滲濾液，空氣中瀰漫惡臭。專家指出，該種滲濾液是一種含有害物質的高濃度廢水，若不妥善處理，會嚴重污染地表水及地下水，甚至影響人體健康。堆填區應按規定設置有效的滲濾液收集系統和採取有效的處理措施，嚴防污染環境。

督察人員巡查位於孝感城區、漢川市、安陸市和雲夢縣的4個堆填區，結果發現相關負責人缺乏管理，雨水和污水混合，導致滲濾液成倍增長。其中安陸市堆填區存有近萬噸滲濾液，從附近的池塘檢測發現，化學需氧量和氨氮濃度分別超出標準的2.98倍和14.4倍。

督察組分析認為，孝感市的常住人口400餘萬，日產生活垃圾約3400噸，於2019年的統計數字可見，每日全市垃圾堆填的處理能力缺口達近千噸，堆填區難以負荷。惟當地政府堆對垃圾焚燒項目建設推動不力，垃圾填埋場運行日常管理缺失，造成上述問題。