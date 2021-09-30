內地昨多22宗新冠確診　福建零新症

內地周四（30日）通報前一日新增22宗新冠肺炎確診病例，其中6宗本地個案全部來自黑龍江哈爾濱市。福建自本月10日爆發新一輪疫情，首日錄得本地零確診。惟該省廈門市政府周三（29日）表示，下月初長假期間將繼續暫停開放堂食、公園、景區等。

黑龍江衞健委表示，哈爾濱新增確診病例其中5宗出現在巴彥縣，1宗在南崗區。截至周四凌晨，全省現有境外輸入確診病例清零；現有本地確診及無症狀感染病例分別為74宗和7宗。同日全國新增16宗境外输入病例，分布為雲南5宗，上海、廣東各3宗，遼寧2宗，浙江、福建和山東各1宗；新增無症狀感染個案21宗，均為境外輸入。

國務院聯防聯控機制周三表示，近期發生的福建疫情已基本得到有效控制。漳州市周四發通告稱，經專家組綜合評估研判，自當日早上8時起，該市台商投資區福龍社區風險等級由中調整為低。調整後，該市全域均為低風險地區。廈門市政府周三宣布，下月初長假期間，全市不得舉辦大型聚集性現場活動；各類公眾場所繼續暫停開放；商市、醫院等需嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等防疫措施。

在國務院聯防聯控機制記者會上，文化和旅遊部市場管理司一級巡視員侯振剛表示，長假期間遊客出行量將增大。針對當前的疫情形勢，暫不恢復旅行團和「機票+酒店」業務，暫緩新批涉外、涉港澳台營業演出活動。他又指，這期間全國將有超過1萬個A級旅遊景區正常開放，約佔總數八成。各景區將合理控制遊客接待上限，嚴格落實門票預約制度。