首公布網絡主播逃稅案　料加強監管全行

內地直播帶貨產業發展蓬勃，各種亂象亦隨之而生。相關部門早前頒布新法規加強對直播帶貨的監管，而國家稅務總局周二（28日）則首次公開網絡主播偷逃稅案例，被指旨在「殺一儆百」。

國稅總局在公告中表示，近期稅務部門在「雙隨機、一公開」抽查中，通過稅收大數據分析發現，有兩名主要從事電商和直播帶貨的網絡主播，涉嫌通過隱匿個人收入、改變收入性質等方式偷逃稅款。國稅總局駐上海特派員辦事處本月統籌協調浙江、廣西等地稅務部門，依法對上述主播及相關企業進行立案檢查，發現上述主播均涉嫌違規將個人收入轉變為企業經營收入，進行虛假申報少繳個人所得稅，涉稅金額大。

公告未有交代涉事主播的身份，僅稱案件正在調查中，對於查實的偷逃稅行為，稅務部門將依法嚴肅處理並公開。稅務部門下一步將結合正在開展的文娛領域稅收綜合治理，聯合有關部門嚴厲查處和打擊各類惡意偷逃稅行為。

國家稅務總局本月曾提出，為貫徹落實中宣部《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》有關要求，進一步加強文娛領域從業人員日常稅收管理，對明星藝人、網絡主播成立的個人工作室和企業，要輔導其依法依規建帳建制，並採用查帳徵收方式申報納稅。有業內人士對內媒表示，這次主播行業的查稅可能與之前的明星查稅相似，將在全行業加強監管。