子患罕見遺傳病　父自行製藥續命

內媒周四（30日）報道，雲南男童徐灝洋出生後，患上罕見的遺傳性銅缺乏疾病門克斯（Menkes）症候群，平均壽命僅19個月。其父徐偉見當地並無相關特效藥物生產，遂決定研讀相關書籍，再租用實驗室自行調配藥物，並為兒子注射，至今已近一年，成功令他生存至兩歲多。

徐偉憶述，灝洋2019年6月出生，出生不久便出現發育遲緩，直到3個月後確診雲南首宗門克斯症候群。文獻顯示，門克斯症候群患者由於基因病變，令身體無法吸收銅離子，嚴重影響正常發育。該病多見於男童，大部分患者會逐漸失去抬頭和笑等基本活動能力，體內器官隨之衰竭。為維持生命，他們須服用組氨酸銅等具有銅離子的補充藥物。

由於大陸藥物行政審批手續繁瑣，且鮮有藥企研發生產罕見藥，令門克斯症候群患者的家長一般只能從台灣和美國醫院取得銅離子補充藥物。然而，新冠疫情截斷了境外就醫渠道，令灝洋漸漸斷藥，病情恐加重。徐偉遂決定鋌而走險，自行研究藥物調配，並到製藥公司的共享實驗室操作，期間又親身試藥，最終先後成功調配出組氨酸銅和伊利斯莫銅。

北京協和醫院前藥劑科主任張繼春感慨，高中畢業的徐偉能做到這一步，可以說是奇迹。但她同時強調，內地靜脈注射劑生產非常嚴格，自己製作藥物具有安全風險。徐偉則稱明白有風險，但他強調灝洋已無法等待合規藥物，自己是孤注一擲。