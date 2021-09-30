內地今年首8個月　查處近2萬宗商標侵權等案件

國新辦周三（29日）就開啟知識產權強國建設新征程有關情況舉行發布會，市場監管總局執法稽查局局長燕軍表示，當局嚴厲查處商標侵權、假冒專利、侵犯地理標誌、惡意申請商標註冊等違法行為，今年首8個月全國共查處近2萬宗相關案件。

燕軍表示，市場監管總局將知識產權執法作為市場監管綜合執法的重要內容，在4大方面體現。其一是加強頂層設計，開展知識產權執法行動。其次是關注民生熱點，嚴查侵權假冒行為；當局指導各地加大對抗疫防護用品、食品、家用電器、汽車配件等商品的執法力度，去年全國共查處2.5萬宗侵權假冒案件，涉款達5億多元（人民幣，下同，約6億港元）。其三是堅持平等保護，維護內外資企業合法權益；當局截至今年1月，共查辦25宗系列案件，涉款900多萬元（約1,080萬港元），10宗已移送公安機關。最後是加強統籌協調，全面推進打擊侵權假冒工作。

國家知識產權局局長申長雨則表示，國務院日前印發《知識產權強國建設綱要》確立兩個目標，包括專利密集型產業增加值到2025年要佔國內生產總值（GDP）比重13%，版權產業增加值佔GDP比重7.5%，知識產權使用費年進出口總額達到3,500億元（約4,200億港元），每萬人口高價值發明專利擁有量達到12件。第二個目標是中國知識產權綜合競爭力到2035年躋身世界前列，知識產權制度系統完備。