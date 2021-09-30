浙江電廠煤炭庫存低　遼寧續發缺電預警

內地電力供應緊張，多個省市發布限電停產通知。其中浙江省能源局負責人周四（30日）表示，今年首8個月省內用電量較去年同期增加18.3%，加上煤炭、天然氣等供應極其緊張，全省電廠煤炭庫存量已低於警戒線。遼寧省自周二（28日）開始，已連續3日發布電力缺口橙色預警。

省政府近日啟動有序用電，通過行政措施、技術方法等控制用電需求，目前重點限制違規、高耗能高排放企業等用電，優先保障居民生活、醫院和學校、金融機構等用電，對涉及防疫物資、醫藥生產、高端製造業企業實施用電保障，並大力發展可再生能源，加快外來清潔能源管道建設，會增設新型儲能電源及低排放高性能的燃煤機組，提高電網應急能力。

中國煤炭工業協會和中國煤炭運銷協會周三（29日）發布通知，指出電廠存煤明顯偏低，預計冬季期間電煤供應前景不容樂觀，各煤炭企業會進一步提高電煤供應保障能力，深挖增產潛力，全力增加電煤供應，對非重點及高耗能企業適時調整銷售策略。

據統計數據顯示，遼寧省周四的最大電力缺口達到539萬千瓦，按國家發改委發布的《有序用電管理辦法》，達到嚴重缺電II級橙色預警信號。另在吉林省通化市有居民近日表示，最近一周經常發生停電情況，讓很多人措手不及。亦有旅客在吉林國道開車時，近20公里的路面無開路燈。

俄羅斯媒體周三報道稱，俄羅斯電力公司InterRAO指中國因北部省份電力供應不足，該公司應中方請求正研究大幅增加對華電力出口的可能性。目前該公司正討論關於大幅增加供應的技術可行性，供應量將根據需求按小時來確定。