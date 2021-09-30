兩幢住宅傾斜樓頂緊貼　專家稱安全業主不認同

廣東省惠東縣的雙月灣虹海灣小區二期，近日有不少住戶反映，小區內兩幢樓頂傾斜，愈來愈緊密地「貼合」在一起。縣政府啟動應急處置程序，責令開發商疏散兩幢樓的住客，涉及126戶277人，並暫停所有對外經營業務，同時成立工作組開展變形觀測工作。相關專家周一（27日）到現場論證後，認為傾斜程度不影響大樓結構安全及正常使用，惟有業主表示不接受。

報道指，涉事住宅32層的3幢和30層的4幢，從樓下向上看可見兩幢樓愈來愈緊貼。在2017年買入單位的業主陳小姐（化名）表示，本月初在業主群看到，有人發出這兩幢樓愈來愈「親密接觸」的照片，指出兩者底部原本有一定距離，愈到樓頂愈見傾斜，擔心存在安全隱患。今年3月22日起住入3幢的張大爺表示，在靠海邊買樓是為了養老，知道兩幢樓傾斜後睡不安寧，但相信政府能處理好；物業工作人員已安排他住在其他房子。業主黃女士（化名）則擔心，目前樓房不准進入，沒法出租房子會帶來損失。

兩棟樓目前已圍起安全警戒線，電梯停用，並有工作人員看守，不允許外人進入。惠東縣住建部門其後組織技術人員，並邀請省建築科學研究院專家到現場開展初步勘查工作；同時書面緊急要求開發商，立即組織開展研判分析、組織技術力量對兩幢樓開展沉降觀測。廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司初步指出，兩幢樓單幢頂部最大位移為10厘米左右，約為規範允許最大值的三分之一。檢測鑑定報告指，兩幢樓結構未見明顯裂縫或損傷，只建議針對未滿足防震縫寬度的規定方面作技術處理。

惠東縣政府周二（28日）發文指，高度重視上述房屋傾斜問題，根據專家論證意見，該縣接下來將繼續做好房屋觀測等工作，督促開發商履行主體責任，向業主做好解疑釋惑工作。但對於這份檢測報告，不少業主並不認可。業主梁先生（化名）認為，這只是對目前質量狀況的檢測，但房子產權70年且臨海，經常要面對風雨侵襲，存在安全隱患。他直言自己不能放心住，更難以出租和出售，質問：「這損失誰來賠償？」有物業負責人則指，今後還有省內知名專家論證檢測結果，再決定樓房是否恢復入住。