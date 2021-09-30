順德屋苑充電樁起火　燒毀37輛車

內地又傳電動車充電樁起火事故。廣東省佛山市順德區一個小區於周三（29日）凌晨3時許發生火警，據小區物業管理公司工作人員表示，起火位置是充電樁區域，事件中共37輛車燒毀，包括私家車、電單車等。

事發地點為順德勒流凱茵花園，從網傳起火畫面所見，現場火光熊熊，冒出大量濃煙，更不時傳出爆炸聲。物業管理公司表示，夜班保安員首先發現充電樁區域有火光，隨即報警並自行滅火。其後民警及消防員接報趕到，10多分鐘後控制火勢。有物業管理工作人員表示，火警是電池爆炸所致。

事件中33輛電動單車、2輛私家車和2輛電單車受到不同程度損毀。現場所見，部分車輛被燒至只剩車架，附近有樹木被熏至枯黃。事後充電椿區域已被圍封，多名工人清理現場和附近路面。內媒發現，事故現場停泊了100多輛電動單車，充電樁則有100個，離現場約5米位置有一個燃氣設備箱。有街坊擔心，一旦火勢蔓延，後果將不堪設想。

至於起火原因，勒流街道消防隊回覆表示，已就事件聯絡充電樁公司工程師協助調查，同時核實統計受損情況。物業管理公司表示，了解清楚起火原因後，會張貼公示。