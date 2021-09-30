涉受賄及內幕交易 海南省委前常委童道馳被起訴

內媒周四（30日）報道，海南省委前常委、三亞市委前書記童道馳涉嫌受賄案，國家監察委員會完成調查，經最高人民檢察院指定，由廣東省深圳市人民檢察院審查起訴。而其涉嫌內幕交易案則由深圳市公安局立案偵查，移送深圳市人民檢察院審查起訴後，由該院決定併案審查，近日已向深圳市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，童道馳利用擔任中國證監會上市公司監管部副主任、發行監管部副主任、資本市場改革發展工作小組辦公室負責人、國際合作部副主任和主任，中共海南省委常委、三亞市委書記的職務便利，以及職權和地位形成的便利條件，為相關單位和個人在公司上市、企業經營、融資借款、職級晉升等事項上提供幫助，非法收受他人所送財物，數額巨大。

童道馳亦被控，在擔任中國證監會發行監管部副主任期間，作為證券內幕訊息的知情人員，獲悉相關股票訊息後，在訊息未公開前告知他人買入或賣出相關股票，情節嚴重，檢方要求以受賄罪和內幕交易罪追究其刑事責任。檢察機關在審查起訴階段已告知童享有的訴訟權利，訊問他並聽取辯護人的意見。