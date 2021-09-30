嚴重違反黨紀並涉嫌犯罪　公安部前副部長孫力軍遭雙開

中紀委國家監委周四（30日）通報，公安部前黨委委員、副部長孫力軍，因嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，已遭開除黨籍及公職，並終止其黨的十九大代表資格，涉嫌犯罪問題則移送檢察機關依法審查起訴。

通報狠批，孫力軍從未真正樹立理想信念，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，不但妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本，且為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，且狂妄自大、恣意妄為、大搞特權，在抗擊新冠疫情一線擅離職守，又長期搞迷信活動，甚至私藏私放大量涉密材料，使用公安偵查手段對抗組織審查等。

通報又批評，孫力軍大肆賣官鬻爵、安插親信，嚴重破壞公安政法系統政治生態；且生活腐化墮落，長期收受大量貴重物品，長期接受可能影響公正執行公務的宴請和高檔消費娛樂活動，長期安排私營企業主租用高檔寓所供其使用，長期沉溺於各種奢靡服務；毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；且極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。

通報指，孫力軍在黨的十八大後不收斂不收手，甚至變本加厲，情節特別嚴重，性質特別惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准後，遂作出上述處分。