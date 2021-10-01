環球影城「麥加登」被舉報　官媒斥內地遊客丟臉

北京環球影城上月開幕，園內特色景點之一是由工作人員扮演成《變形金剛》的反派角色麥加登（內地譯名威震天），與遊客合影和互動；麥加登更因其尖酸刻薄的幽默對答，成為內地網紅。惟有遊客卻認為自己被侮辱，近日舉報麥加登。官媒周四（9月30日）發文，批評舉報者「丟人丟到外太空去了」。

事緣環球影城開幕翌日，一名內地年輕男遊客和麥加登互動合影前，對麥加登舉中指。麥加登隨即斥責其手勢不雅、缺乏家教，又稱「不想和骯髒的人類照相」；說法引起熱議。影城工作人員解釋，「骯髒的人類」符合該反派角色設定，並無實際貶低遊客之意。

然而，疑似同被麥加登調侃過的一名遊客，周二（9月28日）卻舉報麥加登常說的「骯髒、愚蠢」等用辭不當、侮辱遊客、引人不適。網民隨即批評舉報者是「玻璃心、開不起玩笑」，又稱只有愚蠢的人才會對號入座。

官媒評論指出，麥加登是《變形金剛》中「狂派」（內地譯名霸天虎）心狠手辣的機械人首領，詭計多端、野心勃勃。不過，環球影城麥加登的互動調侃幽默有趣，氣質與原先黑暗恐怖的角色設定形成反差，帶來歡樂、廣受認可。

相比之下，部分遊客卻做出舉中指、等不文明行為，更有男女突然插隊合影，並與原先隊列中的女子爆發衝突，爭持不下，最終令麥加登被迫退場。官媒斥責，舉報者明顯是自作自受，實屬在機械人面前丟了「高智商人類」的臉。