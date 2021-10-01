兩律師被指尋釁滋事　檢察院不批准逮捕

內地知名爆料人、廣東省廣州市律師周筱贇、北京市律師聶敏，以及某宗涉惡犯罪案件被告的兒子滕若寒，早前因涉嫌尋釁滋事罪，被遼寧盤錦市盤山縣公安局帶走調查。警方周日（9月26日）向盤山縣人民檢察院提請批准逮捕，惟檢察院周四（9月30日）通報，認為3人的行為雖有一定社會危害性，但其後果尚未達到造成公共秩序嚴重混亂的程度，決定不批准逮捕。

盤山警方早前通報指，周筱贇和聶敏涉嫌在一宗涉惡犯罪集團案件中，與被告滕德榮的兒子滕若寒合謀，在境內外互聯網上發布散播編造的虛假訊息。在檢察院周四的通報中，檢察機關也認定上述3人編造了「遼寧省公安廳已形成滕德榮不構成犯罪的結論，盤錦公安機關卻立案偵查」、「公安機關對滕德榮案件偵查導致多家不相關企業被迫關停、瀕臨倒閉」等虛假信息，並在網上散布，但其後果尚未達到造成公共秩序嚴重混亂的程度。

惟檢察機關指，周、聶兩人編造虛假信息在網上散布，並指使滕若寒在網上散布，以此向辦案單位施壓、干擾訴訟的行為，已違反最高人民法院和司法部有關規定；周更私自向滕若寒收取律師費以外的大額費用，聶則幫助周進行資金轉移與支付，兩人行為也違反了《律師法》、《律師執業管理辦法》的相關規定；周私自收費後逃避稅收監管，其行為違反了《個人所得稅法》的相關規定。

檢察機關建議，警方將周、聶違反律師執業的行為，移交司法行政部門、律師協會處理，對周逃稅行為移送稅務機關處理，滕若寒因涉嫌其他犯罪，建議警方另案處理。