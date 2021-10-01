謊稱魚網遭風電工程破壞詐領賠償　12人捱告

台灣雲林縣口湖鄉外海去年有漁民，聲稱魚網遭離岸風電工程破壞，向涉事的達德能源公司詐取數萬以至數十萬元新台幣賠償金，並包圍允能風力發電公司工程船妨礙施工。雲林地檢署其後介入偵辦此案，周三（29日）完成偵查，21名涉事漁民中有12人被起訴，8人暫緩起訴、1人不予起訴。

案情指，達德能源公司去年7月動工在雲林海域進行風電工程，漁民認為他們的作業漁場受侵犯，作業時魚網也被絞毀，影響生計。後來更引發漁船包圍工程船及碰船事件，漁民發動多次海上與陸上抗爭，迫使經濟部能源局出面調解。雙方就絞網費和誤工費達成協議，但附帶條件是如有偽造法律責任自負。其後傳出詐領補償事件，翌月達德公司提訴，雲林地檢署展開調查，帶回漁民偵訊並比對漁船進出港資料釐清真相。

根據起訴書，雲林離岸風力發電廠專案由達德能源子公司允能公司開發並逐步施工，被告李某等21人雖領有船員證，但假借上述工程影響漁民生計為由，謊報魚網遭施工絞網損毀以詐取賠償。12人涉犯詐欺取財罪嫌重大，檢方向法院提起公訴。其中林姓漁民等3人明知廠商海上施工過程極危險，竟駕駛快艇阻礙工作船前進及施工，並出言恐嚇，涉犯妨害自由罪，一併提起公訴。另有8名被告坦承詐欺取財，但考慮到犯後態度良好，獲緩起訴處分。

駐台記者郭良傑報道