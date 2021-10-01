扮交通警拍口交片　青年被捕

網絡社交平台周三（29日）瘋傳一段兩名男子身穿交通警察制服進行口交的片段，台灣警方根據片中顯示的警員臂章號碼查出是遭冒用拍片，周四（30日）透過IP位址逮捕涉案的蕭姓男子，並起出15套警察制服，訊後以猥褻、侮辱公署嫌疑移送法辦，並追緝其他共犯。

報道指，24歲的蕭男從小立志當警察，曾經報考警察專科學校卻落榜。他之後買齊警察制服、防彈背心以及警棍等裝備，穿上制服拍同性戀影片，冒認是警察並自稱在台南服務，把影片上傳到社交網。警方在其最近的影片看出臂章號碼，認為有針對性且破壞警察形象，因此展開調查，連警政署長陳家欽也震怒。

台南市警察查出，蕭男以暱稱「警察職軍榨汁機」的帳號，周三在Twitter貼出一段影片，標題寫着「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，影片內容則是兩名身穿交通警察制服的男子在床上口交。警方根據制服臂章的警員編號，查出屬於台南市警四分局一名50多歲資深警員，但他與片中人年齡和身形不符。警方其後查到蕭男身上，確定他是片中人及發片者，同時查出他亦涉冒用學生身份，另外兩名涉案人也非警務人員，將陸續傳喚到案。

駐台記者郭良傑報道