父子離散31年　憑DNA配對感人重逢

四川省巴中市天馬山鎮的文化廣場近日上演父子重逢的感人一幕，31年前曾被拐賣至河南省的江舟，在跨省警方協助DNA配對下，終於在近日與親生父母李朝新夫婦見面。

年幼的江舟在1990年時在四川省巴中市被拐賣，雖然在河南省被警方解救，但由於被多次轉賣，已找不回親生父母，隨後養父母領養了他。直到2002年，正在讀初中的江舟在家裏發現了一張領養證明，知道了自己的身世，亦在心裏種下尋親的種子。

江舟在2016年通過尋親節目得知可通過DNA技術尋親，他當時正在北京打工，於是求助當地警局協助，警察立即為其採集血樣。直到本年9月初，江舟接獲警局電話，得知四川省巴中市一對夫婦在本年8月底在採集血樣，他們的DNA比對脗合，即這對夫婦就是江舟的親生父母。

江舟於是從北京搭飛機抵達四川省巴中市，並在上周五（9月24日）與親生父母李朝新夫婦見面，三人激動相擁，喜極而泣，令在場人士無不動容。據報，李朝新夫婦原有3名子女，江舟排第三，大哥在2011年因意外離世，目前整個家僅靠江舟姐姐支持，江舟承諾，無論是親生父母還是養父母，他都會好好孝敬。