老人組隊攔婚車討利是　新郎怕誤吉時焗派錢

河南省鄲城縣街上近日出現多名老人用三輪車圍堵婚車，向新郎討要利是。據拍下當時情況的婚禮攝影師表示，當天車隊出門接新娘和返程途中，兩次遭同一群老人攔截，新郎對此氣憤不已。

據了解，當地人叫這習俗為「攆好」。從前有人沒飯吃時，每逢人家辦喜事便去討飯吃，現在卻演變成索要利是、香煙或金錢，有人討不到便撒賴，「更甚者直接搶」。婚禮攝影師雨哥表示，攆好的風氣在當地甚為盛行，辦喜事的人也早有準備。雨哥指「新郎當天很生氣」，因為這種攔車的行為存在安全隱患，但考慮到是大喜之日，新郎才無奈給利是。

另在當地從事婚車租賃的周先生（化名）回想去年冬天一次接新娘途中，因地面結冰，一名大媽將三輪車攔在路上，他緊急煞車才避免釀成事故。他指，以往只在辦喜事時才有老人攔車，現在連辦白事甚至公司開張，也有人上門要錢。現在大家都利用手機通訊，聚集老人更加便捷。以往攆好只有幾個人，現在人愈來愈多，連一些上了年紀的清潔工見到也會加入。周先生見過車隊途經市集，幾個正在買饅頭的老人看到婚車，竟放下饅頭加入討利是，令人啼笑皆非。

除了河南，其他地方也出現類似情況。本月初在遼寧鐵嶺調兵山，8名老人因攔住婚車討利是，涉嫌強行討要、滋擾他人，被警方依法帶走處理。後因各人違法情節輕微，且涉案金額小，再考慮部分老人身患殘疾，最終警方經警誡後讓各人離開。