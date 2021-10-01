LinkedIn中國版封鎖多名美籍記者　涉違禁內容

美國科企微軟旗下求職平台領英（LinkedIn）本周封鎖多名美籍記者的中國版用戶頁面，原因是包含了違禁內容，被批評淪為中國政府的審查工具。美國有國會議員周四（9月30日）致函微軟及領英要求解釋。領英則表示，在中國的營運需要遵守當地法律。

美國政治新聞網站Axios負責中國議題的記者阿倫-易卜拉欣米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）近日透露，收到領英客服通知指其個人簡介含有違禁內容，用戶頁面將不會出現在中國版網頁，但在其他國家仍可瀏覽。她發文批評，以前是中國政府或企業進行審查，現在卻是美企付錢要員工審查美國人；又指世界各地多名學者、研究員和政府人員近月來，都受到相同遭遇。

曾派駐北京的美國網媒Vice News華裔美籍記者陳嘉韻（Melissa Chan）及曾出書談西藏議題的自由記者布魯諾（Greg Bruno）及後亦表示，他們收到相同通知。美國筆會行政總裁諾賽爾（Suzanne Nossel）表示，如果領英的行為恒常化，將向全球公司釋出訊息，其業務會在全球執行北京的審查要求。

美國參議員史葛（Rick Scott）周四致函微軟行政總裁納德拉及領英行政總裁羅斯蘭斯基要求解釋，是否北京主動提出封鎖要求等；又指數百萬美國人使用微軟產品，當中很多都是領英用戶，質疑微軟是否在意討好北京多於美國公民與記者權利。領英回應Axios時表示，作為全球平台尊重適用於平台的法規，包括遵守中國政府針對中國版領英的規定，但未說明違禁內容是甚麼。