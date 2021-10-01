大連凌晨下暴雨冰雹　多車沒頂困至少30人

遼寧大連部分地區於周五（1日）凌晨出現強對流天氣，並下起大雨和冰雹，在低窪地區有車輛被淹浸，多人被困車上。網上不少人留言稱，深夜被冰雹和雷雨聲驚醒。一些冰雹如雞蛋般大小，擊碎私家車玻璃窗。

大連市氣象局表示，截至周五清晨5時，大連全市普遍降中雨、局部地區大雨到暴雨，其中3個鄉鎮（街道）出現暴雨。全市平均降雨量17.8毫米，最大降雨量出現在金普新區大孤山街道的53.9毫米，1小時最大降雨量出現在金普新區青雲河旅游區的41毫米；市區和金普新區部分地區更下起冰雹。

在大連甘井子區某社區附近，6、7輛車漂在水面上，另10多輛已被雨浸過車頂。救援人員趕到後，在一輛水位已浸過倒後鏡的車中發現2人，其中一名10歲女童嚇得驚慌失措。救援人員一邊安慰，一邊破門，最後成功救人。當晚3個多小時內，救援人員先後救出30多名被困車廂的人。

家住金普區的市民夏先生稱，凌晨一家人正在睡覺，突然被外面「噼里啪啦」的聲音驚醒，走到窗邊一看才發現下冰雹。另於甘井子區的王先生也向記者表示，冰雹凌晨零時開始下，「冰雹打在窗戶上，家裏人都被震醒」。另大連機場表示，因前一夜受突發冰雹極端天氣影響，部分航機遭不同程度損毀，導致航班延誤、取消。