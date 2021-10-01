美台國防工業會議台軍方缺席　邱國正：疫情考慮

由美台商會主辦的美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference），將於本月10日至12日在美國維珍尼亞州利斯堡舉行。台國防部長邱國正周五（1日）受訪時證實，台方基於疫情考慮，今年決定不派員參加。惟知情人士透露，由於台國防部前參謀總長李喜明早前獲邀以私人身份出席會議，並就台灣防衞戰略發表主題演講，台國防部為免出現落差，因而避席。

隨着軍方人員確定不出席，中科院、漢翔以及台灣國防產業協會等產業代表，也紛紛決定缺席會議。據指台方曾提出視像會議的要求，但因美方主辦單位回覆準備不及，因而作罷。這也是該會議舉行20年來，台灣軍方和業界首度全體缺席。邱國正稱，台方雖不派員，但有駐外人員代為參加。

今年美台國防工業會議將討論台灣海峽局勢的演變，鑑於中國大陸正加強對台威脅，並持續進入台空域，會議將探討台灣的威脅及未來可能發生的變化。其他議題還包括美台未來的防衞合作、軍購過程、台灣的防衞和安全需求。

報道指，李喜明獲邀出席會議並發表演講，主題是過去由他倡導的整體防衞構想。由於台國防部今年對有關構思作出修訂，為免在會議上出現尷尬，才因而缺席。不過邱國正強調，抗敵的思維萬變不離其宗，表達方式不同，大框架不會變。另早前於國民黨主席選舉落敗的江啟臣，原計劃以黨主席身份出席會議，周五宣布不出席。