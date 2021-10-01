印司令料邊境衝突持續　解放軍實控線部署防空導彈

印度陸軍總司令納拉瓦內（Manoj Naravane）周四（9月30日）表示，印度和中國之間的邊界事件將繼續發生，直到兩國達成邊界協議為止。另印媒報道，中國軍隊持續沿邊境實控線區域興建軍事基礎設施，並安裝S400防空導彈系統。

納拉瓦內當日出席一個商界活動時談及中國問題，表示中印雙方就邊境問題懸而未決，「我們一如以往，再次做好準備，以應對可能發生的任何不幸事件」。他認為兩國應努力達成邊界協議，以實現持久和平。

另有報道指，中國解放軍上月在北安查爾邦（Uttarakhand）越過邊境進入印度領土5公里，當時中方軍隊更帶了55匹馬，並停留近3小時，在印方人員到場前離開。據指印度當地人首先發現該些解放軍，隨即通知有關當局，其後印度軍隊和印藏邊境警察部隊分別派巡邏隊到場。

此外，中國軍隊除了在實控線沿線建造更多住宿設施、新的飛機跑道和直升機停機坪外，又部署先進的武器，並在中印官方進行邊境談判期間通宵演習。據指，中方在沿實控線至少8個前沿地點高海拔地區，建造新的組裝式貨櫃軍營。