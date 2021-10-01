內地廢止3部計劃生育行政法規　學者稱沒存在必要

國務院近日決定廢止《計劃生育技術服務管理條例》、《社會撫養費徵收管理辦法》、《流動人口計劃生育工作條例》。中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健認為，這3部行政法規屬於以往計劃生育政策的輔助性措施。隨着生育政策的寬鬆化調整，它們已失去了存在的必要性。

宋健表示，隨着今年8月《人口與計劃生育法》完成修訂，生育支持措施正逐步落地。目前支持措施主要體現在教育領域的減負、設立育兒假，和發放生育津貼等方面，目的是降低生育、養育和教育的成本。

國務院日前亦印發有關中國婦女和兒童發展的綱要，內容提出完善支持家庭生育養育教育的法律法規政策，增加優質普惠託育服務供給，推進教育公平與優質教育資源供給，落實產假制度和生育津貼，探索實施父母育兒假。

內媒梳理發現，全國各地正在積極探索育兒假和生育津貼發放制度。例如，安徽省在建議在子女6歲前，每年給予父母各10天育兒假；四川省攀枝花市公布，對生育二、三孩的家庭，每月每孩發放500元人民幣（約600港元）育兒補貼，直至孩子3歲。