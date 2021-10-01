華駐美大使︰中美處於磨合期　尋找新的相處之道

中國駐美國大使秦剛周四（30日）接受官媒採訪，並談及中美關係。他指出，中美正在磨合中尋找新的相處之道，強調自己將繼續與美國各界加強接觸，讓美方認識到中美合則兩利、鬥則俱傷。

秦剛表示，當前中美關係仍處於一個十分困難的時期，需花很大的氣力，做很多的工作。他提及，中美元首早前通電話，中方強調「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題」，而他的任務就是要和美國的各界加強溝通對話，來做好這道必答題。

秦剛認為，中美正在磨合當中，尋找新的相處之道，他將致力於讓磨合的過程更加平穩，少些劇烈。他又指，上任王今的兩個月內，已會見了美國各界很多人士，深刻體會到支持中美關係發展，支持中美兩國加強交往與合作的人，在美國還是大有人在的；但他也感覺到，對中國的偏見誤解還是廣泛存在的，甚至有些人不願意看到中國好。

秦剛指出，磨合就是「摩擦後怎麼相處」，雙方通過磨合來重新發現對方，重新認知對方，從而找到一個如何相處之道，是中方所主張的；中美應相互尊重、合作共贏、和平共存，而他的任務就是使磨合期盡可能地縮短。