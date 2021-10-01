外賣員擔心被困大力拍升降機門　業主要求賠償

徐男最終按下開門鍵後，升降機門正常打開。

廣東廣州市近日有市民向當地傳媒投訴，一名外賣員送餐後，乘搭升降機落樓時，突然失控持硬物大力敲打升降機門，導致升降機門被刮花，要求賠償。惟涉事徐姓外賣員則指，由於他曾有被困經歷，加上該升降機通風不良，才導致他心慌。目前，雙方仍在協商賠償事宜。

從閉路電視畫面可見，徐男送餐後，便進入升降機，惟發現升降機沒啟動後，便開始失控，先是左手拍門，隨後雙手不停拍打。約1分鐘後，徐男嘗試按下開門鍵，結果升降機門正常打開，他便走出升降機。居民林先生表示，徐男當時沒有嘗試按其他按鈕，也許認為自己被困，最終離開升降機後，從5樓走樓梯下樓。

其他街坊則指，涉事升降機由一眾業主籌錢興建，已使用約2年，近期升降機門出現密密麻麻的凹痕，懷疑就是徐男弄出來。惟徐男否認指控，又指其他升降機大多有通風口，惟該升降機通風不良，他感覺到缺氧，才導致心慌。

部分業主認為，徐男應該升降機門的凹痕賠償，但考慮到他的工作也不易，僅要求賠500元人民幣（約600港元），惟徐男未有否認。徐所屬的外賣平台則指，平台正了解事件，如有確實證據，會跟進處理事件。