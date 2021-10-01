裁定書中夾帶法官抱怨文字　台司法部︰內容不宜

台灣傳媒周五（10月1日）報道，桃園地方法院法官徐漢堂在一宗案件的裁定書中，竟寫下與案件無關、抱怨自己工作辛苦的文字，引起輿論熱議。對此，台灣的司法部及後回應，強調裁判是法官行使司法權的結論，應針對法律及事實進行說明，不宜有與案件事實、法律無關的論述。

事件緣於一名鄭姓男子因犯妨害公務罪遭判拘役50日，另案犯傷害罪分別遭判拘役55日與50日，合併執行拘役90日。桃園地檢署檢察官聲請兩案合併定下刑期，徐漢堂遂裁定應執行120日，可易科罰金。

惟在裁定書中，徐卻寫下︰「要每個案件都處理得又快又好，就必須犧牲法官及配合同仁的健康及生活，但如此犧牲就算是達到夜以繼日拚命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已，法官之名聲、薪水、尊嚴並不會因此有絲毫之增加，所以本院認為，在上班及加班時間認真處理案件，就是法院負擔之極限。」

徐漢堂又指，鄭男因犯罪而被判數個拘役，法院裁定合併數個拘役日數為一個應執行刑期時，給予被告陳述意見的機會是重要的程序利益，但考慮桃園地院每月刑事案件的數量穩居全台第一，「所以在力能負擔之前提下，妥速作成裁判之程序利益較高，給予受刑人陳述意見機會的程序利益，原則上應稍為退讓」，所以不給予鄭男陳述的意見。

對此，台司法院強調，裁判不宜有與案件事實、法律無關的論述，若當事人對理由不服，可提出抗告；是否需要評鑑，由桃園地院院長決定。