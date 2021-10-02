福州女子遭用刀挾持　機智警員飛踢歹徒頭救人

福建省福州市街頭周四（9月30日）傍發生挾持人質事件，一名女子遭另一男子用刀架在頸部挾持，一名警員遞水給男子時，另一警員趁其不備將男子踢倒，將人質救出並擒下男子。

從目擊者拍攝的現場畫面所見，事發地點為一處商場附近，該持刀男子挾持女子背靠牆壁，大批民警在現場拉起封鎖線。期間一名民警手持瓶裝水從正面遞向男子，而在男子準備接過水樽的一瞬間，另一名民警突然從旁一腳踢向其頭部，其他民警隨即一擁而上。

有商場附近商戶表示，當時發現警方拉起封鎖線，才知道有人被挾持。但過了不久，民警便將疑犯逮獲，至於被挾持女子其後被送上救護車時，被嚇得花容失色。另有居民表示，事發地是福州的繁華地帶，人流甚巨，又指「多少年沒有發生過這種事了」，會過一段時間再去附近逛商場。

福州警方同日發通報稱，福州市公安局110指揮中心當日下午5時58分接到市民報警稱，鼓樓區大洋百貨門外一女子被一男子持刀挾持，鼓樓公安分局立即調派員趕赴現場處置。過程中，民警趁疑犯注意力分散，果斷迅速奪刀，安全解救人質並控制疑犯。女子事後送院檢查，除手掌輕微割傷外無大礙。目前，案件正在進一步審理中。