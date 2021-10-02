公幹期間住宅遭人侵佔　武漢女子報警求助

湖北武漢一名楊姓女子早前長期外出工作，至周五（1日）從上海返回武漢家中，赫然發現原應空置的房屋懷疑被陌生人佔用。對方留下大量私人物品，強調與戶主見面時會交還水電費。楊女感到擔憂和不滿，決定報警求助。目前騰龍派出所已受理案件，並展開調查。

楊女去年在武漢黃陂區購買了一間房屋，但由於她與丈夫長期在上海工作，沒有在武漢長住，曾委託中介出租房間，但隨後決定不再放租。楊女周五凌晨從上海返回武漢，原本想回家裏休息，開門後發現異常。

她見到大門的智能鎖被換成需要插鑰匙的門鎖，入屋後有不少不屬於自己的衣物和生活用品，包括即食麵、睡衣、洗漱用品等。對方更留下字條，指「芝麻開門錢多多。寶貝，住在你這裏了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交予物業」。

楊女表示，曾於7月16日返回武漢查看房屋情況，未發現異常，中介曾帶人看樓，要求她通過手機，將智能鎖的一次性密碼提供予對方開鎖。涉事智能鎖的客服人員指出，如果智能鎖被拆換，手機程式會顯示藍牙無法連接。惟楊女稱自己長期在上海故用不了藍牙，期間亦未發現異常。物業管理公司則表示，要進入屋苑必須刷卡，但不排除有人跟隨別人進出大樓。