美轟炸機撤離　雙航母巡西太平洋制華

美國近期加強對中國大陸的軍事威懾，現時在西太平洋部署兩個航空母艦打擊群，區內還有英國航空母艦伊利沙伯女王號。至於一個多月前派駐關島的美國B52H戰略轟炸機，據報周六（2日）結束任務並飛返美國本土基地。

美國海軍航空母艦卡爾文森號及列根號各自率領的打擊群，現時同樣位處菲律賓海，未知它們會否聯合演習。值得一提的是，列根號早前罕有駛離西太平洋，遠赴中東阿拉伯海支援美軍撤出阿富汗的行動。在這段「空白期」內，搭載F35C隱形戰機的卡爾文森號一直留守西太平洋，旨在維持美軍對大陸的威懾。

至於由歐洲遠道而來的英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群，主要艦艇上月27日結束對關島的訪問，本月稍後在南海參與英國、澳洲、新西蘭、馬來西亞及新加坡「五國聯防」成員國的聯合演習，未知伊利沙伯女王號何時駛入南海。

另一邊廂，美國空軍8月26日在關島安德森空軍基地部署3架B52H戰略轟炸機，追蹤西太平洋軍機動向的網民表示，該批戰略轟炸機周六離開關島後，先往西北方飛至菲律賓海上空，之後改往東北方飛回美國本土，相信是返回路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地；暫未知它們有否與卡爾文森號或列根號聯合演習。