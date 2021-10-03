廣東研珠海深圳新通道　加強與港澳交通銜接

廣東省政府將研究深圳經港珠澳大橋（圖）至珠海和澳門的通道。

內媒周日（3日）報道，廣東省政府近日發布《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》，將研究深圳經港珠澳大橋至珠海和澳門的通道，以發揮港珠澳大橋作用，加強與港澳的交通銜接，意味珠海有望再添對接深圳的新通道。

報道指，珠江東西兩岸的聯通問題一直是廣東面對的難題，既有的過江通道沒法滿足跨珠江口不斷增長的客貨運需求。上述規劃對此作出針對性的布局，將建設珠海全國性綜合交通樞紐，並研究論證以鐵路功能為主的伶仃洋通道。規劃中提到構建高效聯通的大灣區快速交通網，將以加強聯通珠江口兩岸、連接內地與港澳為重點，包括加快深圳東部過境公路建設，規劃研究港深西部快軌，推進皇崗口岸重建以及羅湖、深圳灣、沙頭角等口岸改造升級。

在「打造國際一流的綜合交通樞紐」章節中，提到高標準建設深圳等國際航空樞紐，加強深圳寶安機場與惠州機場快速軌道交通連接，並推動廣州、深圳和珠三角樞紐等國際樞紐機場引入高速鐵路、城際鐵路、城市軌道及高速公路等多種交通方式。在「構建立體互聯的綜合交通網絡」章節中，則提到提升寶安機場國際化水平，構建連接全球創新型城市、歐美澳熱點城市及「一帶一路」新興市場國家節點城市的國際航線網絡等計劃。