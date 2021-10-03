遊客欲闖警戒線拍攝幼獅　致活動腰斬

湖南懷化野生動植物園一名年輕女遊客，上周五（1日）據報欲闖入警戒線，近距離拍攝園區內幼獅的照片，被保安攔住。惟她仍繼續當眾咆哮，任性稱「我就要進去拍」，當日下午的相關展出活動最終被迫提前結束，女遊客的行為引起非議。

根據在場民眾拍攝的畫面可見，該名年輕女遊客不聽工作人員勸阻，執意要進入紅色警戒線內，近距離拍攝小獅子。她遭到拒絕後仍表示「不，我就要拍，我就要進去拍」，又稱「你怎麼這麼討厭，我拍一下怎麼了」。

現場工作人員耐心勸導她，稱可以拍但不能靠近，解釋獅子是受保護動物，但對方沒有聽下去，繼續大聲怒罵。工作人員要她退後一點時，她又吼道：「你別碰我，你不知道男女授受不親嗎？你是不是要我把你曝光出來？」

網民紛紛批評女遊客所為，認為她被縱壞了，質問為何會這麼任性，「讓小獅子媽媽來勸勸她」；亦有人認為應文明參觀，而且為了遊客安全，亦應尊重保安員的工作。有野生動植物園工作人員解釋，小獅子展出時剛滿月，不可與遊客過分接觸，只有飼養員才可以。另有律師指出，涉事遊客被勸阻後仍無理取鬧，涉嫌在公共場所尋釁滋事，情節嚴重甚至可對她進行治安拘留及罰款，景區可直接報警。