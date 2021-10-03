赴印尼打工被扣護照　5華工偷渡往馬來西亞捱告

來自河南的5名中國工人今年3月下旬前赴印尼，為「一帶一路」項目的工程打工，疑遭承包公司欺騙及壓榨，辭職後卻沒法取回被公司扣押的護照。他們上月試圖偷渡馬來西亞以在該處獲補發護照轉道回國，但入境後即被當地警方拘留，目前面臨非法入境指控，一旦罪成可能被罰款、監禁甚至鞭打。

報道指，中國工人張強、張振傑、田明鑫、郭培陽及魏朋傑均年約30歲，早前到印尼一帶一路項目的江蘇德龍鎳業公司承包商榮成公司的德龍三期工程打工。張強的妻子王蘭表示，中介原承諾每天付500元人民幣（約600港元），工期半年，每天工作9個小時；但其丈夫到印尼工作了兩個月、準備簽合約時對方卻反口，不僅大減生活費90%，還被告知半年後將沒法回國。

5人決定拒簽合約，並於6月表明辭職，但老闆卻扣起其護照，要求他們付7.5萬元人民幣（約9萬港元）才放行。他們在沒有工作、沒有護照下，迫不得已聽從當地蛇頭的話，偷渡到馬來西亞，以為會較易獲補發護照。惟他們於上月18日在馬來西亞一處海灘，偕另外10名非法入境者被當地警方拘捕。

馬來西亞移民局法庭定於下周一（11日）開庭審理5人的非法入境案。代表律師表示，根據當地移民法，一旦定罪最高可罰款1萬令吉（約1.86萬港元），或監禁5年，或兩者兼施，甚至可罰鞭打6次。有勞工權益組織指出，中國在海外的公司通過扣押工人護照限制其自由，直言護照是造成海外工人被強迫勞動的根源，如不解決護照問題難以改善情況。