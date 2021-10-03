內地新冠疫苗接種率年底料逾80%　有望完全開放

中國工程院院士鍾南山近日接受內媒專訪，估計內地的新冠疫苗接種率可於今年底超過八成，當至少八成或八成半以上的民眾完成接種，內地就有望完全開放。他又指，除了突發性的公共衞生事件，內地醫療行業着重在「早預防、早發現、早診斷、早治療」上，認為這個方向完全正確。

內媒周日（3日）刊出專訪內容。被問及應該用甚麼心態來面對當下疫情的複雜形勢時，鍾南山指採取最嚴格的防控方法不可行，對國家的負擔亦很大，人們對付疫情的技術指導思想要隨病毒而改變。他指出，絕大多數民眾打了疫苗後內地便可完全開放，打針後對預防染疫或重症能力變強，認為這是一個標準；但指出國內外同樣面對疫苗效率半年後明顯下降的問題，故他們正研發更多疫苗加強免疫。

鍾南山表示，當新冠疫情經過預防和打疫苗後，病死率降到很低，便可能成為常態，意味絕大多數患者能夠康復。他指出，這是世界性的疾病，要中國和全世界共同努力來戰勝，待各國、特別是大國的疫情緩和，接種疫苗比例相對高，死亡率也降下來，這樣才可以完全開放。他亦提到變種病毒帶來的未知數，需要人類不斷共同探索和解決，關鍵在於各國合作，但這條路並不太順暢。