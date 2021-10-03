煤價高企發電反蝕錢　緊張情況持續至冬季

中國各地近日大規模限電，除了影響民眾生活及企業生產，亦打擊經濟增長。內媒周日（3日）引述業內人士指出，目前煤炭價格高企，導致火力發電廠發一度電都要蝕錢，發電愈多蝕得愈多，自然不願意發電。內媒指出，目前冬儲煤行情已啟動，新增產能釋放可能需時，冬季用煤大概率仍偏緊。

業內人士分析指，本輪停電和限電的主要原因是供需失衡，一方面受全國煤炭短缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，令不少省份出現供電緊張的局面，但另一方面用電需求卻急增。數據顯示，今年首8個月全社會用電量呈雙位數增長，供電供熱企業利潤卻在減少，而且最主要的支出就是燃煤成本。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，中國的煤炭價格正處於歷史高位，今年首8個月電力增長特別快，對煤炭需求大幅度上漲，但出於環保等因素，開採卻有所下降，加上全球油氣等大宗商品都在上漲，一定程度上助推高煤炭價格。廣東一間發電企業負責人直言，現在火力發電每發一度電就要虧損七八分，若機組全開，電廠一天虧損上百萬元人民幣。

中國煤炭工業協會等日前通報，國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計冬季高峰期電煤供應前景不容樂觀。發改委等部委最近出台一系列文件鼓勵煤炭產能投放，初步見效，8月的產量環比上升2,100萬噸，有助緩解情況。有公司指出，發改委近日要求電廠冬季煤炭的庫存量保持在5至12天之間，防止有電廠過度囤煤導致不必要的緊張局面，隨新增產能的投放和需求逐步回到正常水平，認為可以扭轉目前極端供需錯配的局面。