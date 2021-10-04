單位租予公司作員工宿舍　一屋狼藉如被洗劫

雲南省昆明市一名女子去年5月把一個單位，租給一間公司用來當員工宿舍，卻遲遲收不到租金。合約到期後她收回房屋，卻發現屋內一片狼藉如被洗劫，大量家具被弄壞，水費也沒清繳。該公司曾表示願意賠償，但負責人至今卻失蹤。

受害人李女士把位於呈貢區的單位，出租給昆明朋禾科技有限公司用作員工宿舍，雙方商議後決定按月支付租金，但一段時間後李女士總是遲遲收不到租金。合約為期一年，到期後該公司表示要續租，但被李女士拒絕。

李女士表示，該公司負責人沒有等她來收回房屋，只是把鎖匙放在門口的消防栓上，在電話上交代有別的事情要辦。她上門後發現洗手間的玻璃門全部被砸壞，玻璃碎散落一地，去水管堵塞，餐桌椅被刮爛，睡床、衣櫃玻璃等都受損。檢查水電後，李女士更發現對方有近2,000元人民幣（約2,400港元）的水費未交。

李女士與該公司負責人多次協商，對方着她列出清單，將會賠償。但現在該公司已關門，貼出暫停營業通知，電話也沒人接聽。有律師指出，該公司及入住的員工已分別構成違約和侵權行為，如沒法達成協商，李女士可以提告。