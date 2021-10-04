山寨「麥加登」湧現各地　律師警告或屬侵權

由北京環球影城工作人員扮演的《變形金剛》反派角色麥加登（內地譯名威震天），以尖酸刻薄的幽默對答與遊客互動，成為內地網紅。內媒周日（3日）報道，各地商家因此爭相傚仿，導致內地近期出現大量山寨麥加登。惟律師警告，相關行為可構成侵權。

報道指，河南、河北、成都等地的多個商業活動場所，本月都推出了山寨麥加登。其中，河南周口市一間商場門前，就有山寨麥加登隨音樂搖擺跳舞。惟民眾表示，山寨扮演者聲音沉悶，外形與互動效果不及正版，故戲稱其為「腦梗版」、「柏金遜版」麥加登。

此外，河南駐馬店一個菊花展景區亦出現山寨麥加登。工作人員介紹，相關服飾來自山東一間公司，每件至少6,000元人民幣（約7,245港元）。該山東公司的銷售人員劉女士就表示，他們已生產變形金剛服飾10多年，近期生意更乘熱潮大增，已租或售出10多件3米高的「麥加登」。

對於相關服飾的侵權問題，劉女士就表示內地很多公司都在生產，從來未被控告；惟她未有顯示版權授權文件。中南財經政法大學法學院副教授肖志遠認為，《變形金剛》作品受中國著作權法保護，任何人未經授權使用作商業行為，可構成侵權。