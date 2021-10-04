伊犁新增2宗無症狀感染　陸空交通暫停遊客滯留

內地周一（4日）公布前一日新增27宗新冠肺炎確診病例，除黑龍江新增1宗本地確診，其餘26宗均為境外輸入。新疆自治區伊犁州前一日新增2宗本地無症狀感染病例，患者於常規核酸檢測中驗出。國家衞健委周一派出工作組前赴當地指導疫情處置工作。

據新疆自治區衞健委公布，截至周一凌晨零時，當地無現有確診病例，現有無症狀感染者2人，均在伊犁州霍爾果斯市。目前，病例相關密切接觸者192人已全部隔離並接受醫學觀察。據伊犁州周日（3日）晚消息，當地公路、鐵路和航班均已暫停，目前身在當地的遊客暫時無法離開，相關部門正為遊客安排住處和食物。從網上影片顯示，當地公路已出現車龍，車站亦擠滿被迫滯留的市民。

有伊犁市民表示，兄長原定周日出門接新娘，但車上到高速公路時收到消息指，因疫情新娘不能出來。兄長只好回家舉辦其他的婚禮儀式，等疫情好轉後再把新娘迎接過來。

內地單日新增境外輸入確診病例分布為雲南7宗，廣東4宗，上海、山東各3宗，黑龍江、湖南各2宗，北京、河北、內蒙古、浙江和廣西各1宗；同日新增13宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計96,258人確診，當中4,636人病亡。